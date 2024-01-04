Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал инцидент. Он отметил, что, возможно, это добрые люди решили поздравить Кирилла Буданова с Днем рождения. Главному разведчику 4 января исполнилось 38 лет.

Обратите внимание ВСУ уничтожили командный пункт россиян возле Севастополя

Какие-то добрые люди решили поздравить Кирилла Буданова с Днем рождения. Подарок получился хороший,

– заявил Юсов.

У оккупантов – очень неудачный день

Утро для оккупантов началось с пожара – сгорел Су-34. Эпические кадры "взорвали" сеть. Впоследствии движение "Атеш" сообщило, что Силы обороны нанесли удар по части связи в Евпатории. Там тоже вспыхнул пожар. А уже к вечеру украинцам сообщили еще одну радостную новость: ВСУ уничтожили командный пункт россиян возле Севастополя. В Воздушных силах оккупантам передали "привет".

"Привет оккупантам в Крыму! Жду от вражеской пропаганды такого же эпического отчета из Севастополя и Евпатории 4 января и в очередной раз спасибо пилотам Воздушных сил и всем, кто планировал операцию, за безупречную боевую работу", – говорится в сообщении.

Врагу не достичь никаких целей во временно оккупированном Крыму. Украинские герои обязательно освободят полуостров.