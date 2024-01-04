Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував інцидент. Він зауважив, що, можливо, це добрі люди вирішили привітати Кирила Буданова з Днем народження. Головному розвіднику 4 січня виповнилося 38 років.

Зверніть увагу ЗСУ знищили командний пункт росіян біля Севастополя

Якісь добрі люди вирішили привітати Кирила Буданова з Днем народження. Подарунок вийшов хороший,

– заявив Юсов.

В окупантів – дуже невдалий день

Ранок для окупантів почався з пожежі – згорів Су-34. Епічні кадри "підірвали" мережу. Згодом рух "Атеш" повідомив, що Сили оборони завдали удару по частині зв'язку в Євпаторії. Там також спалахнула пожежа. А вже під вечір українцям повідомили ще одну радісну новину: ЗСУ знищили командний пункт росіян біля Севастополя. У Повітряних силах окупантам передали "привіт".

"Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4-го січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу", – мовиться у повідомленні.

Ворогу не досягнути жодних цілей у тимчасово окупованому Криму. Українські герої обов'язково звільнять півострів.