Зрештою у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України поділилися кадрами того, як російський Су-34 перетворився на брухт. На кадрах видно, що це було дійсно видовищне явище.

До теми Де розташований аеродром "Шагол", на якому ГУР спалило російський Су-34: показуємо на карті

У Росії яскраво палав Су-34

В українській розвідці розповіли, що у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Цей бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21 змішаної авіадивізії повітряно-космічних сил збройних сил Росії.



Крім того, ГУР МО опублікували у мережі кадри, де видно, як літак палав. На відео можна побачити, що, швидше за все, у цього російського бомбардувальника згорів двигун.

Як палав Су-34 у Росії / Відео ГУР МО

Причини займання літака уточнюються,

– наголосили у ГУР МО.

Наприкінці свого допису Головне управління розвідки Міністерства оборони України написало національне гасло нашої держави – Слава Україні.