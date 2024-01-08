У Бєлгороді лунали потужні вибухи. Місцева влада повідомляє про роботу "ПеВео" та радила місцевим ховатися у туалетах.

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У Бєлгороді – повітряна тривога

Так, близько 20:30 у Бєлгороді залунала сирена повітряної тривоги. Губернатор Гладков заявив про ракетну небезпеку.

Якщо ви перебуваєте вдома – не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви перебуваєте на вулиці – спустіться в укриття або в інше безпечне місце,

– радив росіянин переляканим співвітчизникам.

Пізніше місцеві пабліки почали писати, що начебто усі цілі над містом збили. Окремі пропагандистські канали заявили про те, що відбувся обстріл південно-східного району міста, над яким у небі вже відбулося щонайменше 30 спалахів.

Також пишуть, що начебто є поранені. Телеграми – канали Бєлгорода публікують фото уламків, які, як повідомляється, впали з неба,під час роботи преславутої "Пе-вео".

Що відбувалося у небі над російським містом: відео соцмережі

Ось що нібито знаходять жителі Бєлгорода після "бавовни" у місті / Фото соцмережі

Спалахи у небі над Бєлгородом: відео соцмережі

Пізніше міноборони Росії заявило, що начебто українці вдарили по об'єктах на території країни –агресорки з реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". Зокрема, 10 таких снарядів начебто збили над Бєлгородською областю. І враховуючи повідомлення у соцмережах, російське "пе-ве-о" справді дуже постаралося і позбивало згадані міноборони снаряди прямо на голови місцевим жителям. Так, ось у селищі Разумному у Бєлгородському районі один із уламків приземлився прямісінько на чиєсь авто.

"Успішна" робота російської протиповітряної оборони у Бєлгороді / Фото соцмережі

"Бавовна" у Бєлгороді: відео соцмережі

Згодом губернатор Гладков уточнив, що внаслідок удару по Бєлгороду постраждали троє людей – жінка та двоє чоловіків.⠀

У місті в 2 багатоквартирних будинках вибиті вікна в квартирах, ще в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, 3 автомобілі пошкоджені осколками. На стоянці підприємства горіли чотири вантажні автомобілі, зараз оперативними службами вони загашені. У районі пошкоджено дах приватного домоволодіння.

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