В сентябре 2023 года российские телеграм-каналы распространяли видео, якобы свидетельствовавшее об атаке на российский город Орел. Тогда сообщалось, что БПЛА также атаковали нефтебазу на территории области.

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Что известно об атаке беспилотников в Орле

Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил о падении двух БПЛА на объект нефтебазы "Орелнефтепродукт" на Семинарской улице. Оккупанты традиционно обвиняют в этом Украину.

Предварительно дрон упал в пустой резервуар нефтебазы.

На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса,

– пожаловался Кличков.

Он рассказал, что в результате падения начался пожар, который якобы локализовали. Орловский губернатор также заверил, что ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают экстренные службы.

Сообщается, что второй беспилотник якобы атаковал компанию "Орелэнерго", которая обеспечивает область электроэнергией. По предварительной информации, в результате падения пострадали три человека. У них осколочные ранения.

Очевидцы также сообщали про еще один беспилотник, летевший над областью в сторону города.

В то же время громко и в Курской области. Россияне заявили о работе "пе-ве-о".

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