Вороже міноборони заявило про шість збитих дронів над територією Криму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми У Москві затримали десятки рейсів: нарікають, що збили безпілотник над столицею

Атака на нафтобазу в Росії

У мережі оприлюднили відео, яке нібито свідчить про атаку на російське місто Орел. За попередньою інформацією, БпЛА атакували нафтобазу на території області. Там триває потужна пожежа.

Наслідки атаки на місто Орел: дивіться відео

Росіяни заявили про нову атаку Криму

За даними росЗМІ, над тимчасово окупованим Кримом у ніч на 17 вересня було збито 6 безпілотників.

Спочатку російське міноборони повідомило про атаку двох дронів у районі західного узбережжя півострова, а через пів години відзвітувало про виявлення чотирьох безпілотників "над північно-західним та східним узбережжям".

В обох випадках, за версією міноборони, йшлося про БПЛА літакового типу, які було знищено. Інших подробиць – поки що немає.

Збитий дрон у Підмосков'ї

Мер Москви Сєргєй Собянін також встиг заявити, що ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на столицю, був нібито збитий силами ППО в Московській області.

За його словами, це сталося у Раменському районі. Руйнувань та постраждалих після падіння уламків немає.

Водночас у заяві міноборони Росії йдеться про знищення безпілотника у Домодєдовському районі.

Черговими засобами ППО знищено безпілотний літальний апарат літакового типу над територією Домодєдівського району Московської області,

– заявили вороги.

Інші подібні атаки у Росії