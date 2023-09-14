Варто зазначити, що цю операцію здійснювало Головне управління розвідки міністерства оборони нашої держави. Що саме це було за судно, Федоров не зазначив.

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Федоров виклав відео з атакою на корабель Росії

Очільник Мінцифри зазначив, що на кадрах видно, як працювала українська розвідка по ворожому об'єкту. Він наголосив, що свою підтримку в цій операції доклали й донори United 24, а також технології нашої держави.

На кадрах можна побачити, як цей морський дрон спочатку підкрадається до російського корабля. А через кілька митей стається яскравий спалах.

Федоров показав атаку дронів на російський корабель / Відео з телеграм-каналу Михайла Федорова

Водночас у мережі припустили, що з огляду на контури корабля, це може бути корвет проєкту 22160. Тому, вочевидь, це кадри атаки на російський патрульний корабель "Сергей Котов".

Прокоментували атаку на російський корабель й у ГУР МО. Там лаконічно зазначили, що наша розвідка працює, а море – українське.

Російським кораблям небезпечно у Чорному морі