Следует отметить, что эту операцию осуществляло Главное управление разведки министерства обороны нашего государства. Что именно это было за судно, Федоров не указал.

К теме По кораблю ежемесячно: как Силы обороны уничтожают военный флот России

Федоров выложил видео с атакой корабля России

Глава Минцифры отметил, что на кадрах видно, как работала украинская разведка по вражескому объекту. Он подчеркнул, что свою поддержку в этой операции приложили и доноры United 24, а также технологии нашего государства.

На кадрах можно увидеть, как этот морской дрон поначалу подкрадывается к русскому кораблю. А через несколько мгновений происходит яркая вспышка.

Федоров показал атаку дронов на российский корабль / Видео из телеграм-канала Михаила Федорова

В то же время в сети предположили, что, учитывая контуры корабля, это может быть корвет проекта 22160. Поэтому, очевидно, это кадры атаки на российский патрульный корабль "Сергей Котов".

Прокомментировали атаку на русский корабль и в ГУР МО. Там лаконично отметили, что наша разведка работает, а море – украинское.

Российским кораблям опасно в Черном море