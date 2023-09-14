Следует отметить, что эту операцию осуществляло Главное управление разведки министерства обороны нашего государства. Что именно это было за судно, Федоров не указал.
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Федоров выложил видео с атакой корабля России
Глава Минцифры отметил, что на кадрах видно, как работала украинская разведка по вражескому объекту. Он подчеркнул, что свою поддержку в этой операции приложили и доноры United 24, а также технологии нашего государства.
На кадрах можно увидеть, как этот морской дрон поначалу подкрадывается к русскому кораблю. А через несколько мгновений происходит яркая вспышка.
Федоров показал атаку дронов на российский корабль / Видео из телеграм-канала Михаила Федорова
В то же время в сети предположили, что, учитывая контуры корабля, это может быть корвет проекта 22160. Поэтому, очевидно, это кадры атаки на российский патрульный корабль "Сергей Котов".
Прокомментировали атаку на русский корабль и в ГУР МО. Там лаконично отметили, что наша разведка работает, а море – украинское.
Российским кораблям опасно в Черном море
- В СтратКоме ВСУ 14 сентября сообщили, что наши военные поразили утром этого дня два патрульных корабля типа "Василий Быков". В результате атаки эти суда оккупантов имеют определенные повреждения.
- До этого наши герои уничтожили очередной катер оккупантов типа КС-701 "Тунец". Его оккупанты, как и другие суда в акватории морей, использовали для своих террористических целей в Черном море.
- В конце концов, вблизи временно оккупированного Севастополя украинские военные смогли поразить десантный корабль "Минск", а также подлодку "Ростов-на-Дону". В ГУР МО отметили, что эти суда не подлежат восстановлению, а поставить их на боевое дежурство будет довольно трудно.