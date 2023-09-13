Андрей Юсов – представитель ГУР МО – прокомментировал хорошие новости в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Он подчеркнул, что поражения – значительные.

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Это – значительные поражения. Можно сейчас говорить, что, с большой вероятностью, восстановлению (подводная лодка и корабль – 24 Канал) не подлежат,

– говорится в сообщении.

Юсов подчеркнул, что многие жители временно оккупированного Крыма радовались, когда слышали звуки "хлопка". Они понимали, что демилитаризация полуострова продолжается.

Кроме того, на основе фото, которое сделал крымчанин, ресурс Oryx подытожил, что "Минск" – выгорел до тла.



Корабль выгорел до тла / "Крымский ветер"

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Что врут в России

В России признали, что их флот существенно пострадал в результате "хлопка". В то же время российские пропагандисты решили проявить креативность во лжи и заявили, что все поврежденные корабли – восстановят. Их названий оккупанты предусмотрительно не назвали. Хотя эпический пожар видел весь мир.