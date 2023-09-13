Андрій Юсов – представник ГУР МО – прокоментував хороші новини в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він наголосив, що ураження – значні.

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Це – значні ураження. Можна зараз говорити, що, з великою ймовірністю, відновленню (підводний човен та корабель – 24 Канал) не підлягають,

– мовиться у повідомленні.

Юсов наголосив, що чимало жителів тимчасово окупованого Криму раділи, коли чули звуки "бавовни". Вони розуміли, що демілітаризація півострова триває.

Окрім того, на основі фото, яке зробив кримчанин, ресурс Oryx підсумував, що "Мінськ" – вигорів до тла.



Корабель вигорів до тла / "Кримський вітер"

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Що брешуть у Росії

У Росії визнали, що їхній флот суттєво постраждав внаслідок "бавовни". Водночас російські пропагандисти вирішили проявити неабияку креативність у брехні й заявили, що всі пошкоджені кораблі – відновлять. Їхніх назв окупанти завбачливо не назвали. Хоча епічну пожежу бачив увесь світ.