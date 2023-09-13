У мережі публікують світлини, як ворожий корабель палає у сухому доці в Корабельній бухті Севастополя. На кадрах можна помітити дим, а також суттєві пошкодження.

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Унаслідок удару, ймовірно, є чимало загиблих окупантів

У мережі пишуть, що, ймовірно, на світлині великий десантний корабель "Мінськ" після удару станом на ранок 13 вересня. Проте ця інформація потребує підтвердження.



Пошкоджений російський корабель у Севастополі / Фото "Крымский ветер"

За непідтвердженою інформацією, після нічних прильотів по кораблях Чорноморського флоту Росії є багато загиблих окупантів серед членів екіпажів.

Та, як у випадку із затопленням крейсера "Москва", окупантам наказано мовчати про втрати.

Водночас окупаційна влада інформує, що пожежу на судноремонтному заводі в Севастополі нібито загасили.

"Зараз аварійно-рятувальні роботи тривають, сил і всіх необхідних засобів достатньо. Відкритого вогню вже немає. Загрози для міста немає", – заявив ставленик Кремля в окупованому Криму Михайло Развожаєв.

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