В сети публикуют фотографии, как вражеский корабль горит в сухом доке в Корабельной бухте Севастополя. На кадрах можно увидеть дым, а также существенные повреждения.

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В результате удара, вероятно, есть немало погибших оккупантов

В сети пишут, что, вероятно, на фото большой десантный корабль "Минск" после удара по состоянию на утро 13 сентября. Однако эта информация требует подтверждения.



Поврежденный российский корабль в Севастополе / Фото "Крымский ветер"

По неподтвержденной информации, после ночных прилетов по кораблям Черноморского флота России много погибших оккупантов среди членов экипажей.

Но, как в случае с затоплением крейсера "Москва", оккупантам приказано молчать о потерях.

В то же время оккупационные власти информируют, что пожар на судоремонтном заводе в Севастополе якобы потушили.

"Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются, сил и всех необходимых средств достаточно. Открытого огня уже нет. Угрозы для города нет", – заявил ставленник Кремля в оккупированном Крыму Михаил Развожаев.

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