В сети публикуют фотографии, как вражеский корабль горит в сухом доке в Корабельной бухте Севастополя. На кадрах можно увидеть дым, а также существенные повреждения.
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В результате удара, вероятно, есть немало погибших оккупантов
В сети пишут, что, вероятно, на фото большой десантный корабль "Минск" после удара по состоянию на утро 13 сентября. Однако эта информация требует подтверждения.
Поврежденный российский корабль в Севастополе / Фото "Крымский ветер"
По неподтвержденной информации, после ночных прилетов по кораблям Черноморского флота России много погибших оккупантов среди членов экипажей.
Но, как в случае с затоплением крейсера "Москва", оккупантам приказано молчать о потерях.
В то же время оккупационные власти информируют, что пожар на судоремонтном заводе в Севастополе якобы потушили.
"Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются, сил и всех необходимых средств достаточно. Открытого огня уже нет. Угрозы для города нет", – заявил ставленник Кремля в оккупированном Крыму Михаил Развожаев.
Удары по Севастополю: подробности
- Российские оккупационные власти и вражеское минобороны жалуются, что ночью 13 сентября Севастополь подвергся комбинированной атаке. Оккупанты заявили, что под ударом была не гражданская инфраструктура, то есть военная.
- В российском минобороны сообщили об ударе дронов и крылатых ракет по судоремонтному заводу. Оккупанты даже подтвердили повреждение двух кораблей, которые якобы были на ремонте.
- В украинской разведке подтвердили информацию, что в результате атаки по Севастополю поврежден большой десантный корабль и подлодка. В Воздушных Силах ВСУ намекнули, что Севастополь атаковали с помощью авиации.
- В украинской разведке отметили, что в результате удара также есть повреждение оборудования судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в Севастополе.