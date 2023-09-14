Радісну новину СтратКом ЗСУ повідомив увечері 14 вересня. Вже відомо, що кораблі країни-терористки мають певні пошкодження.

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Вранці сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василій Биков" окупаційного флоту Росії у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження,

– мовиться у повідомленні.

На морі Росії дуже не щастить

Росії завдають масштабних втрат. Країна-терористка не має успіхів ані на суші, ані у морі. Останні декілька днів – особливо сумні для російського флоту. Напередодні у Чорному морі наші герої знищили черговий катер типу КС-701 "Тунець" (так, з неймінгом в окупантів – біда, зрештою, як і зі всім іншим).

Також дуже професійно попрацювала "бавовна" у тимчасово окупованому Криму. Там вдалося пошкодити ВДК "Мінськ" і підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону". У розвідці вже наголосили, що вони, вочевидь, не підлягають відновленню. Водночас окупанти продовжують брехати й розповідати про майбутні ремонтні роботи. У них традиційно все йде "за планом" (спойлер – ні).