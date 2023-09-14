До слова, це – вже другий командир підрозділу, який загинув за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перший – Костянтин Зізевский – вирушив до Кобзона ще у лютому 2022 року. Про смерть Попова повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Путін смертельно боїться: пропагандистам суворо заборонили згадувати одну тему

Також в істерику впав прокремлівський "блогер" Єгор Гузенко. Він опублікував у телеграм-каналі своє ниття за Поповим.

Сьогодні в ніч, бл**ь, загинув командир 247-го полку новий, тільки нещодавно вступив на посаду,

– заявив Гузенко.

Згодом окупанти опублікували у пам'ять про Попова бездарні вірші. Окрім того, повідомили, що разом з ним "пакетизувалися" ще декілька окупантів. Нехай земля їм буде бетоном.

Росія зазнає колосальних втрат

Станом на 14 вересня 2023 року відомо, що воїни ЗСУ відправили на концерт до Кобзона 270 970 окупантів. Окрім того, мінуснули чимало ворожої зброї та техніки. Зокрема, вдалося знищити вже два катери КС-701 "Тунець". Потужна "бавовна" навідує ворогів на усіх тимчасово окупованих територіях України.