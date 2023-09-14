К слову, это уже второй командир подразделения, погибший за время полномасштабного вторжения России в Украину. Первый – Константин Зизевский – отправился к Кобзону еще в феврале 2022 года. О смерти Попова сообщают РосСМИ, информирует 24 Канал.

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Также в истерику впал прокремлевский "блогер" Егор Гузенко. Он опубликовал в телеграмм-канале свое нытье за Поповым.

Сегодня в ночь, б**дь, около, погиб командир 247-го полка новый, только недавно вступил в должность,

– заявил Гузенко.

Впоследствии оккупанты опубликовали в память о Попове бездарные стихи. Кроме того, сообщили, что вместе с ним "пакетизировались" еще несколько оккупантов. Пусть земля будет им бетоном.

Россия несет колоссальные потери

По состоянию на 14 сентября 2023 известно, что воины ВСУ отправили на концерт к Кобзону 270 970 оккупантов. Кроме того, "минуснули" немало вражеского оружия и техники. В частности, удалось уничтожить уже два катера КС-701 "Тунец". Мощный "хлопок" посещает врагов на всех временно оккупированных территориях Украины.