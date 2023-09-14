Только за минувшие сутки наши военные отправили в ад 620 российских захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения количество ликвидированных врагов – 270 970. Обратим внимание, что реальная цифра может быть значительно больше. Связано это с тем, что подсчитать утраты в зонах ведения активных боевых действий очень трудно.

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Потери врага в технике

Заметим, что за полтора года полномасштабного вторжения наши военные также уничтожили немало техники врага. В металлолом уже превратили тысячи танков, бронированных боевых машин, артиллерийских систем, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического назначения. Кроме того, у россиян стало на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. Все еще самой дорогой потерей врага стал крейсер "Москва", продолжающий лежать на дне Черного моря.

танков – 4 599;

боевых бронированных машин – 8 810;

артиллерийских систем – 5 944;

РСЗО – 769;

средств ПВО – 315;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4 697;

крылатых ракет – 1 455;

кораблей и катеров – 20;

подводных кораблей – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 458;

специальной техники – 889.



Актуальные потери врага по состоянию на 14 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ

В утренней сводке Генштаба ВСУ от 14 сентября рассказали, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам скопления живой силы, вооружения и техники. А еще 2 удара были по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения живой силы и военной техники. Также удары были по 15 артиллерийским средствам, 2 складам боеприпасов и станции РЭБ оккупантов.