Момент нібито "збиття безпілотника" показали у мережі. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
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Що відомо про нічну "атаку" на Росію
Пропагандистські рупори вкотре заволали про нібито збиття безпілотника. Цього разу в Істринському районі Підмосков'я.
Потужний вибух у Підмосков'ї: дивіться відео
Мер Москви вже встиг заявити, що, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань "нєт". Втім, на місці працюють екстрені служби.
Також відомо, що окупанти знову оголошували план "Килим". Прийом і відправку усіх рейсів у столичних аеропортах знову зупинили.
Окупанти вкотре закрили всі московські аеропорти / Скриншот
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Росіяни скаржаться на потужний стовп вогню
Жителі південного сходу Москви скаржаться на буквально стовп вогню, який бачили зі своїх вікон близько 4 години ранку. У мережі вже оприлюднили відповідні кадри.
Стовп вогню у Москві: дивіться відео
В окупантів знову палає / Фото з мережі