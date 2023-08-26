Момент нібито "збиття безпілотника" показали у мережі. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Що відомо про нічну "атаку" на Росію

Пропагандистські рупори вкотре заволали про нібито збиття безпілотника. Цього разу в Істринському районі Підмосков'я.

Потужний вибух у Підмосков'ї: дивіться відео

Мер Москви вже встиг заявити, що, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань "нєт". Втім, на місці працюють екстрені служби.

Також відомо, що окупанти знову оголошували план "Килим". Прийом і відправку усіх рейсів у столичних аеропортах знову зупинили.

Окупанти вкотре закрили всі московські аеропорти / Скриншот

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Росіяни скаржаться на потужний стовп вогню

Жителі південного сходу Москви скаржаться на буквально стовп вогню, який бачили зі своїх вікон близько 4 години ранку. У мережі вже оприлюднили відповідні кадри.

Стовп вогню у Москві: дивіться відео

В окупантів знову палає / Фото з мережі

Зверніть увагу! Вранці 21 серпня росіяни вже повідомляли про нібито "атаку БпЛА" на Москву. Окупанти закривали усі столичні аеропорти. Окрім того, зупинили частину електричок.