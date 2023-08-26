Момент якобы "ущерб беспилотника" показали в сети. Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.

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Что известно о ночной "атаке" на Россию

Пропагандистские рупоры снова закричали о якобы сбитии беспилотника. В этот раз в Истринском районе Подмосковья.

Мощный взрыв в Подмосковье: смотрите видео

Мэр Москвы уже успел заявить, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений "нет". Впрочем, на месте работают экстренные службы.

Также известно, что оккупанты снова объявляли план "Ковер". Прием и отправку всех рейсов в столичных аэропортах остановили.

Оккупанты снова закрыли все московские аэропорты / Скриншот

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Россияне жалуются на мощный столб огня

Жители юго-востока Москвы жалуются на буквально столб огня, который видели из своих окон около 4 часов утра. В сети уже обнародовали соответствующие кадры.

Столб огня в Москве: смотрите видео

У оккупантов снова пылает / Фото из сети

Обратите внимание! Утром 21 августа россияне уже сообщали о якобы "атаке БПЛА" на Москву. Оккупанты закрывали все столичные аэропорты. Кроме того, остановили часть электричек.