Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что его ведомство имеет с этими людьми "какую-то коммуникацию". По словам разведчика, эти лица выполнили соответствующие задачи с территории России.
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Какой вред оккупантам нанли "хлопки" в Сольцах и Шайковке
Главный украинский разведчик подтвердил уничтожение двух Ту-22М3 в результате этой операции. Также он сумел назвать точное количество поврежденных самолетов.
Два уничтожены, два поражены. И очень незначительно еще один (поражен – 24 Канал), но это я даже не считаю,
– сказал он.
По его словам, два поврежденных самолета со временем будут отремонтированы россиянами. Два других бомбардировщика не подлежат ремонту.
Что известно о взрывах на аэродроме "Сольцы"
- Беспилотники ударили по авиабазе в Сольцах, расположенной в Новгородской области Это произошло утром 19 августа.
- Впоследствии в соцсетях появилась информация, что два самолета Ту-22М3 получили повреждения. Аналитики из ISW заявили, что российские захватчики отправили невредимый самолет на авиабазу "Оленья" в Мурманской области.
- Минобороны страны-агрессорки со своей стороны врало, что повреждение получил якобы только один неиспользуемый транспорт. Оккупанты также отчитались, что будто бы уничтожили все дроны.
- Мониторинговые телеграм-каналы изучили спутниковые снимки и пришли к выводу, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы на этом аэродроме были готовы к нанесению новых ударов по Украине. Потому что перед "хлопком" возле них лежали сверхзвуковые ракеты типа Х-22.
- Военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в комментарии 24 Каналу предположил, что после этого инцидента россияне не смогут, по меньшей мере, неделю запускать ракеты Х-22 в сторону Украины. Также им придется изменять маршруты и переносить инженерные службы.