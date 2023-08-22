СМИ анализируют спутниковые фото "Сольцов". Об этом пишет "єРадар".

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Что можно увидеть на фото

На одном из снимков было четко видно, что возле самолета лежат две ракеты типа Х-22. В результате недавнего "хлопка" на этом аэродроме был уничтожен именно этот Ту-22м3.

На спутниковых снимках отчетливо виден след от сгоревшего борта Ту-22м3 именно в этом месте.

Можно заключить, что самолет был полностью снаряжен и готов,

– пишут журналисты.

"Сольцы" до и после удара / Фото "єРадар"

Если сложить спутниковые снимки с 16 августа по 21 августа, получится своеобразное видео. На нем очень хорошо заметно, как самолет превращается в пепел и сейчас от ракетоносителя виден только обгорелый след.

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Обратите внимание! Самолет Ту-22М3 несет сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22, которыми Россия обстреливает Украину.

Что известно об ударе по аэродрому "Сольцы"