ЗМІ аналізують супутникові фото "Сольців". Про це пише "єРадар".

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Що можна побачити на фото

На одному зі знімків було чітко видно, що біля літака лежать дві ракети типу Х-22. У результаті нещодавньої "бавовни" на цьому аеродромі було знищено саме цей Ту-22м3.

На супутникових знімках помітно слід від згорілого борту Ту-22м3, саме в цьому місці.

Можна зробити висновок, що літак був повністю споряджений та готовий,

– зазначають журналісти.

"Сольці" до і після удару / Фото "єРадар"

Якщо скласти супутникові знімки із 16 серпня по 21 серпня, вийде своєрідне відео. На ньому дуже добре помітно, як літак перетворюється на попіл і зараз від ракетоносця видно тільки випалений слід.

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Зверніть увагу! Літак Ту-22М3 несе надзвукові протикорабельні ракети Х-22, якими Росія обстрілює Україну.

Що відомо про удар по аеродрому "Сольці"