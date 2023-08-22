ЗМІ аналізують супутникові фото "Сольців". Про це пише "єРадар".
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Що можна побачити на фото
На одному зі знімків було чітко видно, що біля літака лежать дві ракети типу Х-22. У результаті нещодавньої "бавовни" на цьому аеродромі було знищено саме цей Ту-22м3.
На супутникових знімках помітно слід від згорілого борту Ту-22м3, саме в цьому місці.
Можна зробити висновок, що літак був повністю споряджений та готовий,
– зазначають журналісти.
"Сольці" до і після удару / Фото "єРадар"
Якщо скласти супутникові знімки із 16 серпня по 21 серпня, вийде своєрідне відео. На ньому дуже добре помітно, як літак перетворюється на попіл і зараз від ракетоносця видно тільки випалений слід.
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Що відомо про удар по аеродрому "Сольці"
- У суботу, 19 серпня, в міноборони Росії заявили, що близько 10:00 на аеродром Сольці здійснили атаку невідомими безпілотниками. Їх намагалися збити зі стрілецької зброї.
- Як результат, на території аеродрому "сталось займання на стоянці літаків", але росіяни запевняли, що пожежу оперативно ліквідували. Водночас міноборони Росії таки довелось згодом визнати, що пошкоджень унаслідок атаки зазнав один літак.
- Згодом повідомили, що Україні вперше вдалось знищити стратегічний бомбардувальник Росії Ту-22М3. Країна-агресор більше не має інженерно-технічної бази для будівництва нових.
- Авіабаза "Сольці" розташована в Новгородській області. Це військове летовище має найдовшу в регіоні злітно-посадкову смугу.
- На момент удару на авіабазі перебувала невстановлена кількість надзвукових бомбардувальників дальнього радіусу дії Ту-22М3. Моніторингові канали вказують 10 одиниць Ту-22М3. В ISW підтвердили удар по базі та повідомили, що росіяни перемістили неушкоджений літак на авіабазу "Оленья" в Мурманській області.