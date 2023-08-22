Експерт з авіації Богдан Долінце розповів 24 Каналу, у чому перевага літаків Gripen.
До вашої уваги F-16 та компанія: у Повітряних силах склали рейтинг літаків, яких зараз потребує Україна
"Ці літаки адаптовані для експлуатації в складних технічних умовах. Для України це може бути цікавим рішенням", – зазначив Долінце.
Так, їх можна ефективно використовувати зі слабко підготовлених аеродромів, які мають обмежену кількість інфраструктури.
Недоліки винищувачів Gripen
Цей літак навряд чи зможе стати основним для Повітряних сил України з двох важливих причин. По-перше, їхня загальна кількість у світі – лише кілька сотень.
По-друге, оскільки мало країн експлуатує Gripen, можуть виникнути певні проблеми зі своєчасним ремонтом і обслуговуванням цих літаків.
Літаки Gripen для України: останні новини
- Під час візиту до Швеції 19 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські льотчики вже почали ознайомче навчання на винищувачах JAS 39 Gripen. За його словами, ці літаки можуть зробити нашу свободу значно захищенішою.
- Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що навчання на літаках Gripen триватиме до трьох місяців. Тому Україна може отримати їх до кінця осені та одразу застосувати в бойових умовах.
- Однак прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що країна не планує передавати винищувачі Gripen Україні. Доки Стокгольм не став повноправним членом НАТО, йому потрібні літаки для захисту.