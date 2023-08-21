Про це 24 Каналу заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що вони допоможуть стримувати удари російської авіації особливо в зоні фронту. Володимир Зеленський зазначив, що Україна поступово наближає той момент, коли ці літаки з'являться в українському небі.

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"Це якраз ті, які будуть збивати літаки противника, гелікоптери, дрони, частково деякі види ракет. Можуть завдавати ударів й по техніці. Але, як правило, це винищувачі, які діють в повітрі", – розказав Маломуж.

Він зауважив, що літаки F-16 – більше багатоцільові. Навчання на літаках Gripen триватиме значно менше – воно може бути до 3 місяців. До слова, міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що українські пілоти навчатимуться на F-16 щонайменше 6 місяців.

Окрім того, для цих шведських винищувачів не треба такі злітно-посадкові смуги, які треба для американських F-16.

Можемо отримати десь до кінця осені й одразу задіяти в бойових умовах тактичного рівня,

– припустив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України.

Як можуть допомогти Україні шведські винищувачі Gripen: дивіться відео

Навчання українських пілотів та можлива передача Gripen