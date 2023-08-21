Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что они помогут сдерживать удары российской авиации особенно в зоне фронта. Владимир Зеленский отметил, что Украина постепенно приближает тот момент, когда эти самолеты появятся в украинском небе.
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"Это как раз те, которые будут сбивать самолеты противника, вертолеты, дроны, частично некоторые виды ракет. Могут наносить удары и по технике. Но, как правило, это истребители, действующие в воздухе", – рассказал Маломуж.
Он отметил, что самолеты F-16 – более многоцелевые. Обучение на самолетах Gripen будет продолжаться гораздо меньше – оно может быть до 3 месяцев. К слову, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что украинские пилоты будут учиться на F-16 минимум 6 месяцев.
Кроме того, для этих шведских истребителей не нужны такие взлетно-посадочные полосы, которые нужны для американских F-16.
Можем получить где-то до конца осени и сразу задействовать в боевых условиях тактического уровня,
– предположил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.
Как могут помочь Украине шведские истребители Gripen: смотрите видео
Обучение украинских пилотов и возможная передача Gripen
- В феврале 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ хотят получить истребители Gripen. Однако в июне на очередной встрече в формате "Рамштайн" он отметил, что Украина больше сосредоточена на получении F-16.
- Еще в мае было известно, что Швеция разрешила обучение украинских пилотов на этих истребителях. Военнослужащие будут заниматься на тренажерах и будут иметь пробные полеты на самолетах.
- В Офисе Президента заявили, что передачу этих шведских истребителей нужно будет согласовывать с другими странами. Ведь в этих самолетах есть такие составляющие, на которые надо согласие других.
- Президент Украины 19 июля посетил Швецию, где обсудил военное сотрудничество. Глава государства подчеркнул, что сейчас есть прорывный результат в отношении самолетов Gripen – украинские военные уже начинают их тестировать.