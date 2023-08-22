Эксперт по авиации Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, в чем преимущество самолетов Gripen.
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"Эти самолеты адаптированы для эксплуатации в сложных технических условиях. Для Украины это может быть интересным решением", – отметил Долинце.
Так, их можно эффективно использовать со слабо подготовленных аэродромов, имеющих ограниченное количество инфраструктуры.
Недостатки истребителей Gripen
Этот самолет вряд ли сможет стать основным для Воздушных сил Украины по двум важным причинам. Во-первых, их общее количество в мире – всего несколько сотен.
Во-вторых, поскольку мало стран эксплуатирует Gripen, могут возникнуть определенные проблемы со своевременным ремонтом и обслуживанием этих самолетов.
Самолеты Gripen для Украины: последние новости
- Во время визита в Швецию 19 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские летчики уже начали ознакомительное обучение на истребителях JAS 39 Gripen. По его словам, эти самолеты могут сделать нашу свободу гораздо более защищенной.
- Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что обучение на самолетах Gripen продлится до трех месяцев. Поэтому Украина может получить их до конца осени и сразу применить в боевых условиях.
- Однако премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не собирается передавать истребители Gripen Украине. Пока Стокгольм не стал полноправным членом НАТО, ему нужны самолеты для защиты.