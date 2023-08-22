Эксперт по авиации Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, в чем преимущество самолетов Gripen.

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"Эти самолеты адаптированы для эксплуатации в сложных технических условиях. Для Украины это может быть интересным решением", – отметил Долинце.

Так, их можно эффективно использовать со слабо подготовленных аэродромов, имеющих ограниченное количество инфраструктуры.

Недостатки истребителей Gripen

Этот самолет вряд ли сможет стать основным для Воздушных сил Украины по двум важным причинам. Во-первых, их общее количество в мире – всего несколько сотен.

Во-вторых, поскольку мало стран эксплуатирует Gripen, могут возникнуть определенные проблемы со своевременным ремонтом и обслуживанием этих самолетов.

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