Швеция не может предоставить Украине истребители Gripen. Премьер-министр страны Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в них, поэтому планов передать их Украине пока нет.
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Страна должна защищать себя
Крисстерссон подчеркнул, что Швеция тоже еще не является членом НАТО, поэтому должна защищать себя.
Это балансирование между тем, чем мы можем поделиться с ними, и тем, что мы должны иметь сами,
– сказал премьер.
В то же время, он напомнил, что Швеция является частью коалиции F-16, где сотрудничает с 14 странами, чтобы гарантировать, что Украина получит летные мощности.
По словам премьер-министра Швеции, страна не может позволить себе предоставлять Украине десятки самолетов.
"Мы не в такой ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать их в воздухе, но пока нет никаких новых обязательств по предоставлению шведских самолетов Украине", – отметил премьер Швеции.
Коалиция истребителей для Украины: последние новости
- Авиационную коалицию для Украины сформировали такие государства: Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия, Дания, Португалия.
- Уже через считанные часы после сообщения из Нидерландов о передаче F-16 Украине заявила Дания. Речь идет о 19 истребителях.
- В Нидерландах подчеркнули, что важно как можно быстрее начать военные учения украинских героев на F-16. В настоящее время продолжаются языковые учения. По словам Рютте, Украина должна выполнить инфраструктурные условия. Истребители должны взлететь и безопасно приземлиться. Зеленский пообещал, что украинские военные будут работать над этим.