Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что именно Ту-22 среди всех военных самолетов России не так уж и много, а на днях стало на 4 борта меньше.
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436 российских самолетов. Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 – и минус два еще тех, которые на ремонте будут находиться, то есть 27,
– сообщил руководитель разведки.
Но отметил, что на самом деле тех, которые летают еще меньше, а "те, которые "гробами" стоят – их немного больше".
Кто устроил диверсию на аэродроме Сольцы
По словам Буданова, во время операций на военных аэродромах Сольцы (Нижегородская область) и Шайковка (Калужская область) полностью уничтожены 2 самолета, еще 2 повреждены. Повреждение еще одного (пятого) борта под вопросом.
Буданов добавил, что украинской разведке хорошо известны люди, которые к этому причастны. Они имеют с ними прямую связь. Однако конкретное подразделение исполнителей глава ГУР не назвал.
"Это люди, которые с территории России выполнили определенные задачи", – резюмировал он.
Что этому предшествовало
- 9 августа около 10 утра на аэродром Сольцы была совершена атака неизвестных беспилотников, которые пытались сбить из стрелкового оружия, об этом сообщили в минобороны России.
- В результате атаки на аэродроме "возникло возгорание на стоянке самолетов".
- Впоследствии оборонное ведомство страны-агрессора признало, что повреждения получил один самолет.