Такое заявление сделал начальник ГУР Минобороны. Кирилл Буданов подчеркнул, что украинские воины могут поразить врага в любой точке Крыма.

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Мы можем поразить противника в любой точке

Мы имеем возможность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достать противника,

– подчеркнул Буданов.

Также добавил, что для освобождения из-под оккупации полуострова есть много разных вариантов, но без военных, боевых действий это невозможно.

"Те, кто натворил глупостей, им лучше уехать. А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи прежде всего разведывательным органам, ну и дальше, когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий того, чтобы это произошло просто быстрее. И наиболее бескровно, как это только возможно будет сделать", – отметил глава ГУР.