Таку заяву зробив начальник ГУР Міноборони. Кирило Буданов наголосив, що українські воїни можуть досягти ворога в будь-якій точці Криму.

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Можемо вразити противника в будь-якій точці

Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника,

– підкреслив Буданов.

Також додав, що для звільнення з-під окупації півострова є багато різних варіантів, але без військових, бойових дій це неможливо.

"Ті, хто наробив дурниць, їм краще виїхати. А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги перш за все розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити", – зазначив очільник ГУР.