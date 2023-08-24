Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що його відомство має з цими людьми "якусь комунікацію". За словами розвідника, ці особи виконали відповідні завдання з території Росії.

До теми Буданов розповів, скільки військових літаків залишилось в Росії

Якої шкоди окупантам завдала "бавовна" у Сольцях та Шайковці

Головний український розвідник підтвердив знищення двох Ту-22М3 в результаті цієї операції. Також він зміг назвати точну кількість пошкоджених літаків.

Два знищено, два уражено. І дуже незначно ще один (уражено – 24 Канал), але це я навіть не вважаю,

– сказав він.

За його словами, Два пошкоджені літаки з часом будуть відремонтовані росіянами. Двоє інших бомбардувальників не підлягають ремонту.

Що відомо про вибухи на аеродромі "Сольці"