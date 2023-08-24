Голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що його відомство має з цими людьми "якусь комунікацію". За словами розвідника, ці особи виконали відповідні завдання з території Росії.
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Якої шкоди окупантам завдала "бавовна" у Сольцях та Шайковці
Головний український розвідник підтвердив знищення двох Ту-22М3 в результаті цієї операції. Також він зміг назвати точну кількість пошкоджених літаків.
Два знищено, два уражено. І дуже незначно ще один (уражено – 24 Канал), але це я навіть не вважаю,
– сказав він.
За його словами, Два пошкоджені літаки з часом будуть відремонтовані росіянами. Двоє інших бомбардувальників не підлягають ремонту.
Що відомо про вибухи на аеродромі "Сольці"
- Безпілотники вдарили по авіабазі в Сольцях, розташованій у Новгородській області. Це сталося вранці 19 серпня.
- Згодом в соцмережах з'явилася інформація, що два літаки Ту-22М3 отримали пошкодження. Аналітики з ISW заявили, що російські загарбники відправили неушкоджений літак на авіабазу "Оленья" в Мурманській області.
- Міноборони країни-агресорки зі свого боку брехало, що пошкодження отримав буцімто лише один транспорт, який не використовувався. Окупанти також відзвітували, що нібито знищили усі дрони.
- Моніторингові телеграм-канали вивчили супутникові знімки та дійшли висновку, що стратегічні бомбардувальники-ракетоносці на цьому аеродромі були готові до завдання нових ударів по Україні. Бо перед "бавовною" біля них лежали надзвукові ракети типу Х-22.
- Військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан у коментарі 24 Каналу припустив, що після цього інциденту росіяни не зможуть щонайменше тиждень запускати ракети Х-22 в бік України. Також їм доведеться змінювати маршрути та переносити інженерні служби.