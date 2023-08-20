Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, як удар по авіабазі вплине на кількість ракетних ударів по Україні. Уже відомо, що росіяни почали передислокацію вцілілої авіації на інші аеродроми.

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Літак на землі – легка здобич

Найімовірніше безпілотники запустили з території Росії. Зайшла група в глибину або недалеко перебувала, й ефективно відпрацювала по аеродрому. Свого часу білоруські партизани суттєво пошкодили літак А-50 у Білорусі. Безпілотник був такого ж типу як і в Росії.

Зверніть увагу! Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що "всі об'єкти, які пов'язані із російською військовою агресією, є вразливими цілями".

Літак – досить легка ціль для будь-якої вибухової речовини, фугасу або вибухотехніку. Кожний квадрокоптер може піднести суббоєприпас ближче до літака та пошкодити його доволі-таки сильно. Бомбардувальник можна повністю спалити, якщо знати, де розташовані паливні баки.

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Припустимо, що саме так пошкодили два борти Ту-22М3. Натомість міноборони Росії підтвердило пошкодження лише одного Ту-22М3, який є носієм ракет Х-22. Кожний літак здатний переносити три ракети, а запускати зарядженими лише дві.

Тому як мінімум два носії чотирьох ракет вивели з ладу,

– підкреслив Світан.

Чи зменшиться інтенсивність ракетних обстрілів

Ймовірно, найближчий тиждень окупанти не зможуть запускати ракети Х-22. А за півтора тижня росіяни змінять маршрути та перенесуть інженерні служби, які заправляють ракети.

Натомість вцілілі літаки з "Сольці", ймовірно, перекинуть на авіабазу "Оленья", або на запасний аеродром "Моздок", що в Північній Осетії. Звідси окупанти запускають ракети Х-22 по Півдню України.

Важливо! Авіабаза "Оленья" розташована на Кольському півострові за 92 кілометри на південь від Мурманська. Тут також дислокується база стратегічних бомбардувальників Ту-95.

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