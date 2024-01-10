За наявною інформацією, семеро членів Ради Безпеки ООН 10 січня перед засіданням звинуватили Росію, передає 24 Канал. Вони вважають, що країна-агресорка використовує своє становище як постійного члена Ради, купуючи ракети у КНДР й атакуючи ними Україну, порушуючи резолюції ООН.

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Росія порушує резолюції Радбезу ООН

"Експорт зброї з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Радбезу ООН, які забороняють державам-членам ООН закуповувати зброю або пов'язані з ними матеріали у КНДР…Кожне порушення робить світ значно небезпечнішим. І постійний член Радбезу, який охоче йде на ці порушення, демонструє явне використання свого становища", – наголошують у спільній заяві Велика Британія, Франція та США – постійні члени Ради.

Цю заяву підтримала Україна, а також Японія, Мальта, Словенія та Південна Корея.

Звернімо увагу! У склад Радбезу ООН входять п'ятеро постійних членів. Мовиться про Велику Британію, Китай, Росію, США та Францію. Також є десять членів, яких обирають на два роки.

У заяві наголошують, що Росія здійснила кілька хвиль авіаударів по Україні – 30 грудня 2023, 2 січня та 6 січня 2024 року. Внаслідок цього загинули десятки людей, а сотні – зазнали поранень. І для цих атак країна-агресорка також використала балістичні ракети та пускові установки для балістичних ракет, які Москва закупила у КНДР.

Зауважимо, що Росія на відповідну заяву ще не відреагувала.

Росію слід позбавити доступу до іноземної зброї

Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН, під час засідання Радбезу розповів про наслідки атаки. Він зазначив, що прокуратура Харкова виявила ракету, яка "візуально та технічно відрізнялася" від звичайних російських ракет. Дипломат заявив, що, за словами експертів, вона "схожа на одну з північнокорейських ракет".

Постійна представниця Британії Барбара Вудворт зазначила, що поставки таких ракет до Росії – "ознака нерозсудливості та розпачу". За її словами, подібні дії "порушують численні резолюції." Вона наголосила, що всі країни повинні припинити надавати країні-агресорці зброю. Вудворт додала, що "припинення доступу Росії до іноземної зброї допоможе закінчити цю війну".