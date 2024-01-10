Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що спочатку експерти робили попередні висновки, що це "Іскандери". Однак ці ракети абсолютно нетипові для Росії.

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Можуть бути ракети з КНДР

Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко зазначив, що ракета, яку використовував ворог для ударів по Харкову нетипова за розмірами, зовнішніми та внутрішніми характеристиками. За її швидкістю визначили, що це, найімовірніше, балістична ракета.

Є два варіанти походження цієї ракети. Або Росія стала швидше виготовляти ракети з використанням певних відхилень від тих технологій та креслень, які були від початку, або це ракета іншої країни-виробника.

Яка саме країна-виробник цієї ракети, ми зараз точно сказати не можемо. Але ми розуміємо, що це інша ракета на базі "Іскандер". Найімовірніше, це ракета, яку або надала Північна Корея, або ракета, яка створена нещодавно за кресленнями та технологіями, які їм надали,

– пояснив він.

Росія може бити по Україні ракетами з КНДР