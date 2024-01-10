Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що спочатку експерти робили попередні висновки, що це "Іскандери". Однак ці ракети абсолютно нетипові для Росії.
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Можуть бути ракети з КНДР
Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко зазначив, що ракета, яку використовував ворог для ударів по Харкову нетипова за розмірами, зовнішніми та внутрішніми характеристиками. За її швидкістю визначили, що це, найімовірніше, балістична ракета.
Є два варіанти походження цієї ракети. Або Росія стала швидше виготовляти ракети з використанням певних відхилень від тих технологій та креслень, які були від початку, або це ракета іншої країни-виробника.
Яка саме країна-виробник цієї ракети, ми зараз точно сказати не можемо. Але ми розуміємо, що це інша ракета на базі "Іскандер". Найімовірніше, це ракета, яку або надала Північна Корея, або ракета, яка створена нещодавно за кресленнями та технологіями, які їм надали,
– пояснив він.
Росія може бити по Україні ракетами з КНДР
- Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що розсекречені дані розвідки свідчать про те, що Росія отримала пускові установки та кілька балістичних ракет від КНДР, які можуть уражати цілі на відстані приблизно 900 кілометрів. За його словами, окупанти вже використали північнокорейські ракети для обстрілу України.
- Джон Кірбі зауважив, що 30 грудня російські загарбники запустили по Україні щонайменше одну балістичну ракету з КНДР, яка, судячи з усього, влучила у відкрите поле в Запорізькій області. 2 січня ворог використав кілька таких ракет.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підкреслив, що Україна поки що не має даних про те, що росіяни вже застосували отримані від Північної Кореї ракети. Спершу фахівці мають проаналізувати уламки. Однак, цілком ймовірно, що Москва може звертатися за допомогою до різних країн, зокрема, Ірану та КНДР.