Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что сначала эксперты делали предварительные выводы, что это "Искандеры". Однако эти ракеты совершенно нетипичные для России.
Читайте также У КНДР есть лучшая копия "Искандера" – KN-23, ею уже могли бить по Украине, – Defence Express
Могут быть ракеты из КНДР
Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко отметил, что ракета, которую использовал враг для ударов по Харькову, нетипичная по размерам, внешним и внутренним характеристикам. По ее скорости определили, что это, вероятнее всего, баллистическая ракета.
Есть два варианта происхождения этой ракеты. Либо Россия стала быстрее изготавливать ракеты с использованием определенных отклонений от тех технологий и чертежей, которые были изначально, либо это ракета другой страны-производителя.
Какая именно страна-производитель этой ракеты, мы сейчас точно сказать не можем. Но мы понимаем, что это другая ракета на базе "Искандера". Вероятнее всего, это ракета, которую либо предоставила Северная Корея, либо ракета, создана недавно по чертежам и технологиям, которые им предоставили,
– объяснил он.
Россия может бить по Украине ракетами из КНДР
- Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что рассекреченные данные разведки свидетельствуют о том, что Россия получила пусковые установки и несколько баллистических ракет от КНДР, которые могут поражать цели на расстоянии примерно 900 километров. По его словам, оккупанты уже использовали северокорейские ракеты для обстрела Украины
- Джон Кирби заметил, что 30 декабря российские захватчики запустили по Украине как минимум одну баллистическую ракету из КНДР, которая, судя по всему, попала в открытое поле в Запорожской области. 2 января враг использовал несколько таких ракет.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что у Украины пока нет данных о том, что россияне уже применили полученные от Северной Кореи ракеты. Сначала специалисты должны проанализировать обломки. Однако вполне вероятно, что Москва может обращаться за помощью в различные страны, в частности, Иран и КНДР.