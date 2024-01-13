Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что Россия закупает у КНДР баллистику, ведь у нее нет достаточного количества ракет Большой вред наносят России удары беспилотниками по ее территории.

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Угроза от ракет КНДР

В Белом доме подтвердили, что Россия использует северокорейские баллистические ракеты. Скорее всего, Пхеньян продолжит поставлять России баллистику. Речь идет о ракетах KN-23.

Ракеты KN-23 – это переработанный "Искандер-М". Полностью "передрать" "Искандеры" было технически невозможно, ведь технологический уровень производства КНДР не так высок. Поэтому лепили, что могли, но с пониманием проблем, которые были у "Искандеров",

– отметил Константин Криволап.

Эта ракета на вооружение была принята в 2019 году. По данным корейцев, KN-23 бьет дальше, чем "Искандер". Дальность ее полета – 690 километров.

"Не надо думать, что это отставшая страна. Эта линейка баллистических ракет КНДР заканчивается межконтинентальной ракетой. Точные они (KN-23 – 24 Канал) или нет – это другой вопрос. Но если полтонны летят тебе на голову, это в любом случае опасно", – подчеркнул авиационный эксперт.

Следует понимать, что Россия не просто так попрошайничает ракеты и дроны в Северной Корее или Иране. Вероятно, их производственные мощности существенно снизились. Не исключительно, что из-за постоянных ударов беспилотниками по заводам на территории России.

В России есть примерно 140 пусковых установок "Искандер", для которых нужно иметь хотя бы по две, а то и четыре ракеты. Таких запасов у страны-агрессорки просто нет. Поэтому сейчас стали использовать северокорейскую баллистику. Однако пока ее у россиян немного.

Обратите внимание! Во время массированной атаки 8 января россияне выпустили 58 воздушных целей: 51 ракету и 7 "Шахедов". Из всего количества ракет – 30% баллистики, чего раньше не было.

Россия закупает баллистику у КНДР: что известно