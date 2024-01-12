Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее подтвердил использование Россией вооружения КНДР. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущена 2 января по центральной части Харькова. ракета была произведена Северной Кореей.
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Что еще получила Россия от КНДР
Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что факт сотрудничества между Россией и Северной Кореей бесспорен. Он рассказал, что страна-агрессорка получила от КНДР не только баллистические ракеты, но и другое вооружение.
Снабжение артиллерийскими снарядами, боекомплектами, снарядами для реактивных систем залпового огня, минами – это то, что имело факт и подтверждение,
– отметил представитель ГУР МО.
Если говорить о баллистике, как отметил Юсов, то тактика и информация по этому поводу уже известна.
Впрочем, по его словам, в то же время продолжается сбор данных для того, чтобы в дальнейшем можно было более детально и проанализировать информацию, и комментировать что-либо по этому поводу.
Сотрудничество между Россией и КНДР: что известно
- Американские чиновники недавно заверили, что Россия атакует Украину баллистическими ракетами, которые она получила от КНДР. В то же время представитель Белого дома Джон Кирби также подтвердил эту информацию. Он отметил, что недавно рассекреченные данные разведки свидетельствуют о том, что Москва получила пусковые установки и несколько баллистических ракет. По его словам, 30 декабря Кремль запустил по Украине как минимум одну баллистическую ракету. А вот 2 января Россия ударила несколькими северокорейскими ракетами. Последствия этих ударов по-прежнему оценивают.
- Джон Кирби добавил, что КНДР в обмен на баллистические ракеты хочет получить истребители от России, а также ракеты класса "земля – воздух", бронетехнику, средства производства баллистических ракет и ведущие военные технологии.
- Впоследствии в ГУР отметили, что оборонное сотрудничество между КНДР и Россией продолжается. Она преимущественно касалась артиллерийских запасов и боекомплектов, а также других элементов, которые связаны с артиллерией и в частности с бронетехникой.