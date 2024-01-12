Генеральный прокурор Украины Андрей Костин ранее подтвердил использование Россией вооружения КНДР. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущена 2 января по центральной части Харькова. ракета была произведена Северной Кореей.

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Что еще получила Россия от КНДР

Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что факт сотрудничества между Россией и Северной Кореей бесспорен. Он рассказал, что страна-агрессорка получила от КНДР не только баллистические ракеты, но и другое вооружение.

Снабжение артиллерийскими снарядами, боекомплектами, снарядами для реактивных систем залпового огня, минами – это то, что имело факт и подтверждение,

– отметил представитель ГУР МО.

Если говорить о баллистике, как отметил Юсов, то тактика и информация по этому поводу уже известна.

Впрочем, по его словам, в то же время продолжается сбор данных для того, чтобы в дальнейшем можно было более детально и проанализировать информацию, и комментировать что-либо по этому поводу.

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