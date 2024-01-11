Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, заметив, что у Северной Кореи есть некоторые ресурсы, которые может поставлять России. Но важно понимать, что они не безграничны и не способны полностью обеспечить потребности оккупантов.
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Какое оружие КНДР могла передать России
Как подчеркнул Черник, вероятнее всего, Северная Корея передала России два вида ракет. Это могут быть боеприпасы к РСЗО "Смерч". Известно, что КНДР имела такую систему и даже могла ее определенным образом модернизировать с помощью Китая.
Другой вид ракет – старые Р-17 из комплекса "Эльбрус". Вероятно, они также ее усовершенствовали с помощью других стран. Или это может быть копия "Искандера".
Но есть один аспект. КНДР не может обеспечить Россию таким количеством, которое ей необходимо. А сам факт, что россияне возвращаются к оружию, созданному еще в СССР, свидетельствует, что у них нет тех технологических цепочек, которые бы позволяли производить это оружие. КНДР сохранила их. Теперь возникает вопрос – кто у кого является вассалом?
– отметил Черник.
Не стоит забывать, что Россия применила на данный момент, по предварительным оценкам, около 8 тысяч ракет и более 4 тысяч "Шахедов" и других беспилотников. И даже с таким количеством они не смогли существенно сдвинуть линию столкновения. Поэтому оружие от КНДР вряд ли позволит оккупантам изменить ситуацию на фронте.
Оружие от КНДР: коротко
- Западные СМИ писали, что Россия уже получила баллистические ракеты от КНДР. А представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что Россия уже атаковала ими Украину.
- Почему Россия получила ракеты от КНДР именно этой зимой – читайте в колонке военного эксперта Ивана Киричевского.
- В Совбезе ООН уже обсуждали информацию, что Россия получает ракеты от КНДР. Там считают, что Москва использует свое положение в ООН.