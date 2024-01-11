Какие ракеты КНДР передала России

Начнем с того, что упоминавшаяся ранее KN-23, она же "Кимскандер" и северокорейская копия российского "Искандера" – вероятно лишь один из типов баллистических ракет, которые КНДР могла передать России.

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На слайде с брифинга Белого дома, где впервые и было заявлено, что россияне получили северокорейские ракеты, фигурирует не только "Кимскандер", но и KN-24 – северокорейская улучшенная копия ATACMS. По KN-24 подтвержденные характеристики таковы: дальность стрельбы до 400 километров, боевая часть до 500 килограммов.

На том же брифинге Джон Кирби заявлял, что россияне получили от северных корейцев даже баллистические ракеты с дальностью стрельбы до 1000 километров. Такое указание может говорить о "Хвасон-9" – локальной модификации советского ОТРК "Эльбрус", которая получила значительно более высокую дальность стрельбы, чем у оригинала.

По сути, это баллистическая ракета средней дальности, а против таких нужно сразу те же противоракетные THAAD, которые стоят по 2 миллиарда долларов за штуку.

Да и сам KN-23 можно назвать улучшенной копией российского "Искандера". Ибо эта северокорейская ракета имеет на 190 километров большую дальность стрельбы (т.е. 690 километров), в отличие от российского оригинала.

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У Китая своей копии "Искандера" нет, поэтому здесь точно исключен вариант, мол, КНР передала России баллистические ракеты, а Северную Корею использовала в качестве посредника. Зато китайцы имеют и производят копии других ракет – Х-55 и "Калибр". Это нам многое может объяснить в плане того, почему санкции не отразились на темпах производства ракетного оружия у россиян.

В открытом доступе нет оценочных данных, какое количество ракет вообще имеет КНДР и какой темп производства могут обеспечить ее мощности. Даже в отношении уже переданных для России ракет есть разве что неопределенное "несколько десятков".

Поэтому здесь можно разве что на глаз предположить – если у россиян есть около 200 баллистических "Искандеров", то "несколько десятков" KN-23 могут увеличить запас баллистики в оккупантов ориентировочно на 10 – 15%. Но это подсчеты "на коленке", по мере поступления новых данных картина для нас может ухудшиться.

Есть определенный парадокс, что Россия получила ракеты от Северной Кореи сейчас, когда российский ВПК выдерживает темпы производства до 30 баллистических и 12 крылатых "Искандеров" в месяц. Удивительно, что это было не прошлой зимой, когда российская оборонка едва вытягивала по 5 – 6 баллистических и 1 – 2 крылатых "Искандеров" в месяц.

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Но с другой стороны, даже в нынешней ситуации для россиян поставка северокорейских ракет может быть вполне прагматичной темой.

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По некоторым данным, за 2022 год россияне отстреляли по меньшей мере 800 баллистических "Искандеров", то есть где-то по 80 – 100 ракет только этого типа в месяц. Такие темпы они очевидно желают повторить.

Что мы, что западные аналитики из кампании России в Сирии не учли один очень важный момент – россияне эту кампанию извлекли не только ковровыми бомбардировками, не только отстрелом 200 дальнобойных крылатых ракет Х-101/Х-555/ "Калибр", не только первыми импровизациями с пуском противокорабельных ракет Х-35У и П-800 по наземным целям, но и вообще интенсивным использованием ракетных комплексов "Точка" и "Эльбрус" вошедшим в категорию "неучтенного ресурса" армии режима Башара Асада.

Можно даже редуцировать, что Северная Корея российские ракеты делает лучше самих россиян. Пример тому – тот факт, что KN-23 по своей конструкции оказалась проще "Искандера". Чем проще изделие, тем больше возможностей для массового производства.