Международная экспертная группа Bring Kids Back UA (группа Ермака – Кеннеди)

Впервые о создании новой группы было заявлено еще в сентябре 2023 года. Тогда стало известно о том, кто будет ее возглавлять и какова цель деятельности.

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В декабре 2023 года сопредседатели – глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и баронесса Гелена Кеннеди – провели первую встречу в узком формате. Уже 9 января 2024 собрались все 20 членов, среди которых ни одного представителя экспертной и правозащитной среды Украины.

Среди положительных аспектов планов группы Ермака – Кеннеди – значительное внимание к возвращению "статусных детей" и реформе деинституциализации, стремление создать алгоритм раннего реагирования и предупреждение депортаций и принудительного перемещения. Также предусмотрена координация усилия в области санкционной политики, коммуникационной стратегии, адаптация лучших практик по репатриации и воссоединению.

Следует отметить и усилия по усилению эффективности действующих норм международного права и деятельности специализированных международных организаций в этом контексте.

В то же время, очевидно, что на первом заседании ответа на вопрос, как именно, когда, куда и с чьей помощью возвращать украинских детей из-под контроля России, коммуниковано не было. Без внимания остались и пробелы в международном праве относительно возвращения на Родину "статусных" детей и оценки их лучших интересов – сферы, где уже существуют разногласия внутри мирового сообщества.

Посредничество Катара

На сегодня Катар – это единственное государство, усилия которого по возвращению украинских детей признаются обеими сторонами вооруженного конфликта. В то же время, российская детская уполномоченная Мария Львова-Белова настаивает на привлечении к этому процессу Ватикана. Детали "сотрудничества" в случае обоих государств освещаются недостаточно, но даже из такого объема информации можно сделать определенные выводы.

Во-первых, возвращение детей является двусторонним процессом. Украина, выполняя свои международные обязательства, также способствует воссоединению несовершеннолетних граждан России, разлученных с их родителями в связи с полномасштабным вторжением. Таких случаев по информации официальных лиц России – 4.

Во-вторых, посредничество Катара позволяет частично заменить применение тех международных договоров, которые были прекращены в отношениях с государством-агрессором.

В третьих, среди случаев возвращения, где обе стороны указывают на посредничество Катара, большинство – воссоединение кровных родственников, а не репатриация депортированных, в частности, "статусных" детей.

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Наконец, стоит обратить внимание на культурные особенности Катара, для которого не присуща действующая в Украине и России система институционального ухода за детьми, которая может замедлить темпы возвращения сирот, особенно тех, которых передали в российские семьи.

Содействие Катару обычно заключается в налаживании коммуникации между Украиной и Россией, финансировании расходов на проезд и проживание законных представителей. При этом алгоритм возврата выглядит так же, как это было и до привлечения государства: украинские законные представители вынуждены ехать на территорию под контролем России и проходить все проверки, которые от них требует российская сторона. В общей сложности таким образом за почти пол года удалось воссоединить с родственниками около 20 детей.

Специальный комитет ПАСЕ по ситуации с украинскими детьми

Несмотря на то, что орган, начавший деятельность в середине декабря 2023 года, занимается не только похищенными детьми, его члены демонстрируют заинтересованность в оперативном возвращении депортированных маленьких украинцев.

Уже разработан комплекс мер в области создания единого юридического механизма возврата, санкционного давления, ликвидации пробелов в международном праве. Также произошло усиление сотрудничества с международными организациями, в частности, Международным комитетом Красного Креста, удовлетворение потребностей детей в реабилитации и реинтеграции.

Деятельность органа публична, к ней широко привлечены украинские и иностранные эксперты и правозащитники. Об эффективности Специального комитета можно будет судить впоследствии, однако направление его планов обнадеживает.

Международная конференция "Похищенные Россией"

Международная конференция по возвращению похищенных детей состоится 31 января – 1 февраля 2024 года. Среди указанных целей – содействие репатриации и воссоединению с семьями, привлечению виновных к ответственности, повышению осведомленности и объединению международной поддержки. Соответствующая цель важна и релевантна ситуации, в которой оказались похищенные дети. Запад формирует значительные ожидания по поводу конкретных результатов.

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Проблемой остается сочетание гуманитарного аспекта возвращения с юридическим – привлечение виновных к ответственности. Очевидно, что первое, что второе, крайне важно. Однако формировать нарратив "все возвращенные дети – свидетели ваших преступлений в МКС" подрывает усилия по репатриации и не является основанием для создания эффективного юридического механизма.

Подводя итог, следует подчеркнуть: аккумуляция усилий международного сообщества должна происходить на одной площадке. Если это невозможно сделать, между всеми инициативами должны существовать четкие координационные связи. В настоящее время сказать о них в украинском контексте сложно, поскольку публичности в деятельности инициатив недостаточно, и вопрос о сути вовлеченности тех или иных субъектов остаются открытыми.

Если согласиться с необходимостью "тишины" вокруг персональных данных и кейсов похищенных детей можно, то секретность деятельности международных инициатив недопустима, так как не позволяет измерить ее эффективность. А может быть в этом и суть?