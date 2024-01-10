В частности, по данным The Washington Post, КНДР предоставила России пусковые установки к баллистическим ракетам и несколько десятков баллистических ракет. Россия уже запустила несколько из них по Украине.
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Характеристика ракет
Дальность ракет, по данным США, составляет около 900 километров. На опубликованном графике показаны ракеты KN-23 и KN-24 малой дальности.
Баллистические ракеты с КНДР / Фото The Washington Post
Твердотопливная ракета КН-23 впервые была опробована в мае 2019 года и предназначена для уклонения от ПРО благодаря полету низшей траекторией.
KN-24 напоминает американскую армейскую тактическую ракетную систему MGM-140 (ATACMS) и, как и KN-23, предназначена для уклонения от противоракетной обороны благодаря полету более плоской траекторией, чем традиционные баллистические ракеты.
Оценочные характеристики этих ракет составляют:
- около 700 километров для KN-23 (Hwasong-11Ga);
- около 400 километров для KN-24 (Hwasongpho-11Nа).
Пусковые установки для обоих типов ракет монтируются на колесных и гусеничных военных транспортных средствах. Баллистические ракеты KN-23 (Hwasong-11Ga) внешне очень похожи на российский "Искандер-М" (а значит, и на "Кинжалы", являющиеся авиационной вариацией "Искандера") и южнокорейские ракеты Hyunmoo-2B.
Точность попадания ракеты может составлять ориентировочно 100 метров при спутниковой наводке или до 200 метров при применении инерционной навигации.
По данным разведки, с августа порт Расон на северо-восточном побережье Северной Кореи посещают российские корабли, относящиеся к военной логистической системе этой страны.
Заметьте Came back в 1930-е: история повторяется?
Исходя из радиуса действия баллистических ракет этого типа, Киев, Харьков, Днепр, Черкассы также в зоне риска.
Судя по характеристикам, основная защита от этой ракеты та же, что и от российского "Искандера".
Нам нужно больше комплексов Patriot
К хорошим новостям можно отнести то, что у нас уже есть опыт сбивания "Искандеров". Здесь отличилась американская система Patriot. Кроме того, 3 января уже состоялся разговор главы Офиса Президента Андрея Ермака с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. Судя по всему, основной темой было увеличение поставок Украине систем ПВО в условиях выросших рисков и возможностей общего врага.
Хотел бы написать – не игнорируйте тревогу. Но, к сожалению, в случае запуска баллистики тревога может звучать уже после сбивания ракеты или, не дай Бог, прилета.
Что может снизить наши риски?
- Новые комплексы Patriot в каждом областном центре;
- разведка (в том числе и космическая);
- "партизаны";
- украинская армия дронов – охотников на пусковые установки ордынцев.
Итак, не прекращаем финансово поддерживать ВСУ и знакомые вам подразделения.