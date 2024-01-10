Зокрема, за даними The Washington Post, КНДР надала Росії пускові установки до балістичних ракет та кілька десятків балістичних ракет. Росія вже запустила кілька з них по Україні.
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Характеристика ракет
Дальність ракет, за даними США, становить близько 900 кілометрів. На опублікованому графіку показані ракети KN-23 та KN-24 малої дальності.
Балістичні ракети з КНДР / Фото The Washington Post
Твердопаливна ракета КН-23 вперше була випробувана в травні 2019 року і призначена для ухилення від ПРО завдяки польоту нижчою траєкторією.
KN-24 нагадує американську армійську тактичну ракетну систему MGM-140 (ATACMS) і, як і KN-23, призначена для ухилення від протиракетної оборони завдяки польоту більш плоскою траєкторією, ніж традиційні балістичні ракети.
Оцінні характеристики цих ракет становлять:
- близько 700 кілометрів для KN-23 (Hwasong-11Ga);
- близько 400 кілометрів для KN-24 (Hwasongpho-11Nа).
Пускові установки для обох типів ракет монтуються на колісних та гусеничних військових транспортних засобах. Балістичні ракети KN-23 (Hwasong-11Ga) зовні дуже схожі на російський "Іскандер-М" (а отже, і на "Кинджали", які є авіаційною варіацією "Іскандера") та на південнокорейські ракети Hyunmoo-2B.
Точність влучення ракети може становити орієнтовно 100 метрів у разі супутникового наведення або до 200 метрів у разі застосування інерційної навігації.
За даними розвідки, із серпня порт Расон на північно-східному узбережжі Північної Кореї відвідують російські кораблі, пов'язані з військовою логістичною системою цієї країни.
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Виходячи з радіуса дії балістичних ракет цього типу, Київ, Харків, Дніпро, Черкаси – також у зоні ризику.
Судячи з характеристик, основний захист від цієї ракети є той самий, що і від російського "Іскандера".
Нам треба більше комплексів Patriot
До хороших новин можна зарахувати те, що ми вже маємо досвід збивання "Іскандерів". Тут відзначилася американська система Patriot. Крім того, 3 січня вже відбулася розмова глави Офісу Президента Андрія Єрмака з радником американського президента з національної безпеки Джейком Салліваном. Зважаючи на все, основною темою було збільшення поставок Україні систем ППО в умовах ризиків і можливостей спільного ворога, що зросли.
Хотів би написати – не ігноруйте тривогу. Але, на жаль, у разі запуску балістики тривога може звучати вже після збивання ракети або, не дай Боже, прильоту.
Що може знизити наші ризики?
- Нові комплекси Patriot у кожному обласному центрі;
- розвідка (зокрема і космічна);
- "партизани";
- українська армія дронів – мисливців на пускові установки ординців.
Отже, не припиняємо фінансово підтримувати ЗСУ та знайомі вам підрозділи.