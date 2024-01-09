У Другу світову війну зайшов тріумвірат агресорів: Німеччина, Італія та Японія. Кожна з цих країн перед тим як стати частиною великої війни мала свої окремі війни.

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Інша "вісь зла"

У 1935 році Італія на чолі з Беніто Муссоліні, анексує Ефіопію, а в 1939 році – Албанію. Японія імператора Хірохіто в 1931 році анексувала Маньчжурію, а в 1937 році розпочала війну з Китаєм, яку припинила в 1945 році.

Нікого не має дивувати, що тлом для цих воєн, як і зараз для агресивної поведінки Росії, є історія. Точніше, її спотворене трактовання та нахабне використання диктаторами для прикриття власних амбіцій.

У 1927 році прем'єр-міністр Танака вручив імператору Хірохіто меморандум, в якому були сформульовані стратегічні цілі японської держави. Він базувався на концепції "вісім кутів під одним дахом" – ідея об'єднання всього світу під єдиною імператорською владою.

У преамбулі меморандуму вказувалося: "Щоб завоювати Китай, ми повинні спочатку завоювати Маньчжурію і Монголію. Щоб завоювати світ, ми повинні спочатку завоювати Китай. Якщо ми зуміємо завоювати Китай, всі інші малоазіатські країни, Індія, а також країни Південних морів будуть нас боятися і капітулюють перед нами. Світ тоді зрозуміє, що Східна Азія наша і не наважиться заперечувати наші права. Такий план, заповів нам імператором Мейдзі, і успіх його має важливе значення для існування нашої Японської імперії. Заволодівши всіма ресурсами Китаю, ми перейдемо до завоювання Індії, країн Південних морів, а потім до завоювання Малої Азії, Центральної Азії і, нарешті, Європи".

У Муссоліні були не менш грандіозні плани. Він намагався відновити Римську імперію і саме цим пояснював захоплення територій. Щодо Ефіопії, Муссоліні в 1935 році заявив: "Нам вдалося відновити Імперію Риму в Італії. Тепер ми збираємося відновити Імперію Риму на континенті Африка." А оголошуючи про анексію Албанії у 1939 році, сказав наступне: "Албанія – перлина в італійській короні. Я оголошую її новою провінцією Італії. Албанії слід нарешті повернутися до батьківщини".

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Про Німеччину годі й говорити. Всі ці гітлерівські Lebensraum ("простір для життя"), Herrenvolk ("раса панів"), Neue Ordnung ("новий порядок") були складовою Третього рейху. Вона брала участь у громадянській війні в Іспанії (1936 – 1939 роки), оголосила аншлюс Австрії (1938 рік), окупувала частину Чехословаччини – Судети (1938 рік).

27 вересня 1940 року Німеччина, Італія і Японія утворили військовий союз, відомий як "Стальний пакт", який був підписаний.

Цей союз фактично формалізував військову коаліцію між трьома країнами та визначав певні зобов'язання в разі нападу на одну зі сторін. Так був створений об'єднаний фронт, який отримав назву Осі або "Римсько-Токійсько-Берлінська вісь".

Історія нічого не вчить

Маємо те саме й зараз. Але вісь зараз інша – "Московсько-Тегерано-Пхеньянська". Вона не формалізована. Водночас ситуація аналогічна подіям 30-х років:

Іран веде війну своїми проксі – ХАМАС та Хезболла – з Ізраїлем;

Росія воює проти України;

скоріш за все, можливо навіть протягом тижнів, почнеться масштабне протистояння Північної Кореї та Південної. Та активність, яку зараз демонструє Пхеньян і якої не було останні 13 років, а також давнє бажання захопити Південь, відсутність адекватної реакції збоку західного світу на російську та іранську агресію, мачизм та показушність Кім Чен Ина наштовхують на думку, що він готовий вдарити по Сеулу.

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Звичайно, історія – не вирок. Те, що було колись, не обов'язково має повторитися. Різні люди, уклади, країни. Ті самі Італія та Японія зараз виступають проти диктаторської та агресивної поведінки нових країн з претензією на імперіалізм. А ці країни "подарували" світу фашизм та правий мілітаризм.

Справа не в "повторах", а в тому, які були зроблені висновки з попередніх подій. Тут маємо прикру новину – судячи з усього, ніяких. Все сприймається так, ніби сталося вперше, і тому потрібно вигадувати велосипед. Вибачте за штамп, але "історія нічого не вчить".