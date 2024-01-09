Так, це нормально, коли в масі бойової частини на вибухову речовину може припадати лише третина. Адже в показник маси бойової частини входить також оболонка та апаратура наведення.

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Важливі нюанси щодо збиття "Кинджалів"

Так, 150 кілограмів октогену – це дуже потужна руйнівна сила, оскільки працівникам ДСНС довелось рити настільки глибоку яму, щоб там підривати знайдену боєголовку від "Кинджала". Крім того, у росіян явно розрахунок і на те, що при штатному спрацюванні їх Х-47М2 влучатиме в ціль із дуже високою кінетичною енергією, заданою швидкістю польоту. Щоб ціль, даруйте, буквально розмазало.



Як ДСНС підривала знайдену боєголовку

Щодо наших можливостей по збиттю гіперзвукових ракет "Кинджал" треба прояснити одразу два важливі технічні нюанси.

Перший – сам факт влучання протиракети від Patriot аж ніяк не веде одразу до остаточної анігіляції ворожої ракети. Тобто вона не пропадає безслідно, її небезпечні фрагменти все одно можуть звалитись на землю і щось підірвати. Добре, що в цьому випадку "пронесло", бо цю неспрацьовану БЧ від "Кинджала" на фото наші сапери знайшли буквально днями в Шевченківському районі Києва.

Схоже, що ця російська ракета цілком могла влучити в якийсь із "центрів схвалення рішень" і наробити біди із великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Другий технічний нюанс – неочікувана можливість збивати Х-47М2 "Кинджал" із Patriot виникла не тому, що російські конструктори погано попрацювали над своїм виробом. Тут скоріше зіграла спостережливість наших зенітників або інженерів.

Хтось же із них зміг підмітити, що на останніх десятках кілометрів польоту швидкість "Кинджала" падає нижче на 5 Мах або 5000 кілометрів на годину, що і дало відповідний "зазор" по можливостях на кілька секунд – саме на стільки, щоб встигнути збити ракету.

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Насправді ніхто не сперечається, що на основній ділянці траєкторії польоту "Кинджал" розвиває швидкість понад 5 Мах. Щоб збивати уже хоча б за кілька сотень кілометрів від об'єкта, треба той же THAAD, не менше.

Ми не можемо проігнорувати факт, що за нашими офіційними даними, за перший рік повномасштабного вторгнення росіяни випустили десь 16 "Кинджалів", і жоден з них збити не вдалось. Загалом, за офіційною статистикою, окупанти за весь час війни випустили 45 ракет цього типу, із яких збито було 33%.

Найпідступніший елемент ракетного удару

Оцей розлогий екскурс насправді ось до чого. Найпідступніший елемент в будь-якому масованому ударі ворога полягає навіть не стільки в тому, що техніка десь "здасть" чи зенітні ракети повністю закінчаться. Найбільш підступний елемент полягає в розрахунку, що зенітники на своїх бойових постах просто не витримають, нерви здадуть чи щось в такому дусі.

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Тому "запас міцності" ППО насправді полягає не тільки в кількості наявних зенітних ракет, але й у психологічній розрядці, яку встигають отримати захисники неба.

Відповідно, якщо є можливість напряму підтримати зенітників і словом, і чимось матеріальним – то треба робити одразу, і не задумуючись.