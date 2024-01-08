Трішки історії

Ну що тут скажеш? Молодці британські розвідники, до правильних висновків доходять на початку 2024 року. Приблизно до тих, про які в Україні писали у відкритих джерелах, а не секретних звітах, які формуються коштом багатомільйонного бюджету Великої Британії. При цьому відзначалися не лише процеси, що сприяли зростанню авторитету Віктора Золотова, а й мілітаризації Росгвардії.

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Згідно з заявками 2023 року, які були задоволені, підрозділи Росгвардії отримають "озброєння" та "військову техніку" штатно. Техніка для підрозділів Росгвардії закуповуватиметься згідно з держоборонзамовленням.

Це фактично ідентичний шлях розвитку, який свого часу був у внутрішніх військ МВС СРСР. Після розвалу СРСР це формування деякий час було й у складі Росії.

Важкоозброєні внутрішні війська МВС СРСР були сформовані 1989 року у Новочеркаську як батальйон 100 дивізії оперативного призначення ВВ МВС СРСР.

До речі, саме в Новочеркаську в 1962 році відбулося одне з найкривавіших придушень страйку робітників Новочеркаського електротягобудівного заводу імені Будьонного (НЕВЗ). Тоді багатотисячний мітинг був розстріляний міліцією та військами. Фантомний біль? Ну, таке…

1989 року внутрішні війська отримали на озброєння танки Т-62М і ПТ-76, ББМ і навіть артилерію. Це дозволило використовувати їх під час першої та другої чеченських воєн як повноцінні механізовані/танкові підрозділи.

Але важливо інше.

Майбутнє Росії – Російська феодалізація

Озброювали внутрішні війська МВС у СРСР, а потім у Росії важкою технікою через нестабільну ситуацію в країні. СРСР тріщав по швах наприкінці 1980-х років, а у 1990-х тріщала вже Російська Федерація. Танки на озброєнні поліцейської структури це не те, чому росіянам слід радіти. Це ознака тріщини.

Зауважте Чи втягнуть Україна та Ізраїль США назад у світову історію?

Багато експертів, коли говорять про післявоєнну Росію, то говорять про її розпад. Я не можу сказати, що розпад Росії це єдиний результат її повоєнного існування. Водночас перетворення з Російської Федерації на Російську феодалізацію – цілком реальне.

Феодальні наділи, керовані місцевими царями-олігархами, зі своїми приватними арміями, законами та повною непокорою центру. Саме такою буде післявоєнна Росія.

Озброєння ж Росгвардії танками і артилерією – це найяскравіша ознака внутрішньої дестабілізації Росії і занурення її в хаос. Назад у 90-ті! А то й гірше.

Британській розвідці – привіт! Добре працюєте. Із затримкою приблизно у 12 місяців, але загалом, непогано.