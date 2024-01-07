Держсекретар США сказав: "Повідомлення, яке я адресую Ізраїлю, є таким: ви можете бути достатньо сильним самі, щоб захистити себе, але поки існує Америка, вам ніколи не доведеться цього робити. Ми завжди будемо поруч з вами".

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Ізраїль вже не може захищатися самостійно

Вони прозвучали як антитеза іншій знаменитій фразі, яку півстоліття тому у подібній ситуації сказав держсекретар США ізраїльському прем'єр-міністру. Рішення президента США надіслати до берегів Ізраїлю два авіаносні ударні угруповання та його попередження "Хезболлі" та Ірану додали додаткової ваги словам Блінкена. Але повернімося до них через майже 3 місяці на тлі нового візиту Блінкена на Близький Схід.

По-перше, і хід бойових дій на різних фронтах і діяльність Ірану з нацьковування на Ізраїль терористів усіх мастей поставили під питання тезу про те, що Ізраїль здатний захищатися самостійно. Так справді було протягом 75 останніх років.

Але сьогодні це не так. Не просто для зміцнення своєї безпеки, а й для самого виживання єврейської держави та її народу (тотальне знищення якої днями знову було офіційно оголошено державною метою та релігією, якщо хочете, Ірану) Ізраїлю необхідно вирішити два військові завдання, набагато масштабніші, ніж знищення щурів, що засіли в катакомбах Гази.

Справедлива акція відплати терористам "Хезболли" за всі злочини має самостійне політичне і військове значення. Але, крім того, це абсолютно необхідна попередня умова для проведення головної операції – військово-повітряного удару по Ірану. Іран не приховує, що поставлений ним "Хезболлі" величезний ракетний арсенал, націлений на Ізраїль, є інструментом стримування єврейської держави від удару по іранському ядерному комплексу.

Ізраїль давно попереджає, що він самостійно завдасть такого удару в разі наближення Ірану до володіння ядерною зброєю. Зовсім недавно Пентагон оголосив, що, за даними американської військової розвідки, аятоли перебувають за два тижні від отримання першої ядерної боєголовки. Зволікати більше неможливо.

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Але в сьогоднішніх обставинах список цілей повітряного удару (ударів) має бути суттєво розширений. Іранське військово-політичне керівництво, що веде війну на фізичне знищення Ізраїлю та моральне знищення США, гірше за "ІДІЛ" і має бути нещадно ліквідоване. Тому список цілей, крім усіх об'єктів ядерного комплексу та ракетної індустрії Ірану, повинен охоплювати і центри прийняття рішень (аятоли за списком, починаючи з верховного, керівництво КВІР, армія).

Самостійно Ізраїль вже не впорається ні з першим, ні з другим завданням. Не біда. Адже зовсім недавно дуже голосно сказали, що Ізраїль ніколи не повинен робити цю брудну роботу сам. Америка "зажди буде поруч".

Блінкен програв битву у Вашингтоні

Але послухайте, що говорили до Блінкена вашингтонські чиновники. Ось, наприклад, його речник Метью Міллер: "Ні в чиїх інтересах – ні в інтересах якоїсь країни в регіоні, ні в інтересах якоїсь країни у світі – ескалація цього конфлікту більше, ніж вона є зараз".

Але верхом цинізму стала заява спікера NSC: "Байден ясно дав зрозуміти, що ми не підтримуємо поширення конфлікту на Ліван. З самого початку його послання будь-якому гравцеві, який прагне використати ситуацію, було зрозумілим: Ні".

Зверніть увагу, як спритно у цій фразі справжнє попередження дідуся Байдена, загрозливо звернене 9 жовтня до Ірану та "Хезболли", перекрутили щодо самого Ізраїлю.

Блінкен за минулі 3 місяці, схоже, програв якусь дуже важливу битву у Вашингтоні. Він програв її ідеологічним фанатикам ліволіберального крила Демократичної партії. Ліваки повністю опинилися на стороні тиранів і терористів і жадають поразки ненависного їм імперіалістичного Заходу. Винного, як навіяли їм їхні гарвардські та єльські професори, у багатовікових злочинах колонізаторів проти пригноблених народів світу.

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Прогресисти поки що не надто широко представлені в Конгресі, але їхня сила в іншому – вони майже повністю домінують в американських "якісних медіа". Байден, як кандидат у президенти від Демократичної партії, який планує своє переобрання, змушений на них зважати.

"Якісні медіа" працюють як пропагандисти

Найлютіші вороги відкритого суспільства високо цінують цей ресурс прогресистів. Журналісти New Yourk Times, CNN, Associated Press на люб'язне запрошення вбивць і садистів "ХАМАС" брали активну участь у вторгненні до Ізраїлю. Знімали різанину, викрадення, тортури, знущання з тіл загиблих.

Загалом, ліві "якісні медіа" працюють сьогодні як пропагандистські листки та рупори "ХАМАС" на ізраїльському фронті світової війни та українському фронті Владіміра Путіна.

Прогресисти вимагають припинення вогню в Ізраїлі та Україні, тобто капітуляції України та Ізраїля, які сьогодні героїчно борються за нас всіх, та ганебного відходу США зі світової історії.

Цікаво, чи Блінкен знову нагадуватиме в Єрусалимі, що він єврей, приїхавши цього разу до євреїв із посланням "Ні". Навряд чи. Він розуміє всю двозначність своєї місії. Він знає, що робитимуть ізраїльтяни, хоча офіційно вони йому цього ввічливо не скажуть. Залишивши кінцеву стадію зачистки Сектора Гази на потім, ЦАХАЛ завдасть нищівного удару по "Хезболлі", попри всі застереження американців.

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Це ризикований сценарій. Але, по-перше, будь-який інший сценарій – це повільна капітуляція Ізраїлю. По-друге, в Єрусалимі вважають, що вже за кілька днів американці підтримають Ізраїль своїми ударними з'єднаннями. 70% американського народу та двопартійна більшість Конгресу вимагатимуть такого рішення.

Два героїчні народи – українці та євреї – все-таки втягнуть назад у світову історію США, цього неповороткого номінального лідера Вільного Світу.