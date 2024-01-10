Наступление россиян раньше февраля обречено на провал

В направлении Красногоровка – Новобахмутовка ведутся штурмовые действия ресурсом 132 ОМСБр 1-го АК. Они имеют лишь частичную поддержку 30 ОМСБр 2 общевойсковой армии.

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С юга:

из Водяного на Первомайское и из Песков на Первомайское применяют 9 ОМСБр 1 АК;

из Веселого на Авдеевку – 114 ОМСБр 1 АК;

с Опросного на Ласточкино – в основном 1 ОМСБр 1 АК, хотя в этой зоне оперируют также 55 и 74 ОМСБр 41 общевойсковой армии.

В районе промзоны оперируют подразделения 1 ОМСБр 1 АК и ДРШБр "Ветераны", причем оперируют они не очень успешно.

Ресурс регулярных подразделений российские оккупанты явно берегут и накапливают, увеличивая группировку, которая сосредоточена на наступлении на Авдеевку.

Очевидно, что делается это с целью подготовки более мощной волны наступления на Авдеевку. Оккупанты хотят до так называемых выборов президента России закрыть вопрос по этой локации и дать Владимиру Путину возможность с этой "победой" идти на выборы.

Интересно Как определяют сценарии будущего и почему все они так важны

По моему мнению, предельным значением накопления группировки может быть показатель 60 тысяч личного состава. После этого и начнется самое отчаянное наступление на Авдеевку. Но для накопления такого количества в районе Авдеевки вражескому командованию нужен минимум месяц. То есть основной рывок оккупантов может начаться со второй половины февраля.

Любые движения раньше – надрыв с потерями, компенсация которых займет еще время. Ну, а пока готовится такой сценарий, на убой отправляют гордых жителей Донбасса.