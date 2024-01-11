Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Північна Корея має деякі ресурси, які може постачати Росії. Але важливо розуміти, що вони не є безмежними і не здатні повністю забезпечити потреби окупантів.

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Яку зброю КНДР могла передати Росії

Як наголосив Черник, найімовірніше, Північна Корея передала Росії два види ракет. Це можуть бути боєприпаси до РСЗВ "Смерч". Відомо, що КНДР мала таку систему і навіть певним чином її модернізувала за допомогою Китаю.

Інший вид ракет – старі Р-17 з комплексу "Ельбрус". Ймовірно, вони так само її вдосконалили за допомогою інших країн. Або ж це може бути копія "Іскандера".

Але є один нюанс. КНДР не може забезпечити Росію такою кількістю, яку їй необхідно. А сам факт, що росіяни повертаються до зброї, яка виросла ще з СРСР, свідчить, що у них немає тих технологічних ланцюжків, які б дозволяли виробляти цю зброю. КНДР зберегла їх. Тепер виникає питання – то хто у кого є васалом?

– зазначив Черник.

Не варто забувати, що Росія застосувала на цей момент, за попередніми оцінками, близько 8 тисяч ракет та понад 4 тисяч "Шахедів" та інших безпілотників. І навіть з такою кількістю вони не змогли суттєво посунути лінію зіткнення. Тому зброя від КНДР навряд чи дозволить окупантам змінити ситуацію на фронті.

Зброя від КНДР: коротко