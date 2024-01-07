В Белом доме 4 января сообщили, что Москва получила от Северной Кореи пусковые установки и несколько баллистических ракет. Полученным оружием, вероятно, ударили по Украине 30 декабря и 2 января.

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В ГУР объяснили информацию о поставках россиянам ракет из КНДР

Что касается баллистики – это такие желанные запросы для России и по отношению к Северной Корее, и по отношению к Ирану. Да, эта информация была. Что касается получения и использования этих средств – информация проверяется. Она важна и, безусловно, это серьезный сигнал, который Украина изучает. Но что касается окончательного подтверждения – здесь должна быть совершенно точная информация. Когда будет все проверено и должным образом доступно, то оно будет обнародовано,

– ответил Андрей Юсов.

В целом, по его словам, оборонное сотрудничество между КНДР и Россией продолжается. Оно в основном касалось артиллерийских запасов и боекомплектов, а также "других элементов, связанных с артиллерией, и в частности с бронетехникой".

Что известно об иранских ракетах

Как сообщил Юсов, Россия пыталась вооружиться ракетами из Ирана, но подтвержденной информации о передаче и применении таких вооружений нет.

Сколько ракет у России сейчас

Представитель Главного управления разведки привел следующие цифры: ракетного компонента стратегического вооружения у оккупантов более 900 единиц. Еще им удалось значительно накопить ракетоносители, связанные с системами С-300.

Совокупно С-300, С-400 – это более 10 000 боекомплектов. Это весомый показатель, который является серьезной опасностью, особенно для украинских прифронтовых городов,

– говорит Юсов.

Он подчеркнул: хотя враг сейчас имеет меньше ракет, чем в феврале 2022 года, и даже в прошлом году, все равно есть серьезная угроза. Причем это вызов и для украинских городов, и для гражданской инфраструктуры, и для Сил безопасности и обороны, и для "международной коалиции, которая защищает украинское небо".

"Поэтому да, нам есть над чем работать", – заключил представитель разведки.

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Насколько опасны ракеты из КНДР

24 Канал подготовил большой материал о северокорейских ракетах. В нем подробно проанализировано, куда могут долететь корейские ракеты и каким городам они могут угрожать.