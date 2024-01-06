Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, побывавшая на брифинге Харьковской прокуратуры. Там рассказали, что баллистические ракеты, поразившие Харьков, отличаются от типичных российских "Искандеров".

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Особенность ракет, использованных 2 января

Харьков оказался в эпицентре масштабного обстрела России 2 января, который первоначально был назначен просто как "баллистический". Однако информация от США заставила украинских правоохранителей подробнее проверить те ракеты, которым был атакован город.

После обстрела специалисты-взрывотехники не смогли точно установить название ракеты, поскольку она нетипична. Она была немного больше в диаметре и отличалась другими внешними и внутренними характеристиками по сравнению с известными российскими образцами. Но исходя из скорости, с которой она двигалась, было понимание, что это, скорее всего, баллистическая ракета.

В прокуратуре отметили, что атаковавшая Харьков ракета отличается от "Искандера" внутренней обмоткой проводов. На российской баллистической ракете есть защита от РЭБ, а на прилетевшем в Харьков образце такая защита внутри ракеты отсутствует. Также в ракете обнаружили несколько отличные от российских сопла.

Здесь два варианта: или Россия перешла на более грубое производство ракет, чтобы делать их быстрее с использованием определенных отклонений и чертежей, которые были изначально. Или это ракета другой страны-производителя на базе "Искандера",

– допустил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Те, кто смог осмотреть атакующие Харьков остатки баллистических ракет, отмечают, что своими деталями они действительно напоминают те ракеты, которые можно было заметить на парадах в КНДР. Впрочем, от однозначной оценки в прокуратуре водерживается, ведь прямых доказательств того, что эта ракета изготовлена именно в Северной Корее, пока нет.

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