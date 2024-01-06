Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, яка побувала на брифінгу Харківської прокуратури. Там розповіли, що балістичні ракети, якими уразили Харків, дещо відрізняються від типових російських "Іскандерів".

Дивіться також Чи можуть харків'яни бути спокійні: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Куп'янському напрямку

Особливість ракет, використаних 2 січня

Харків опинився в епіцентрі масштабного обстрілу Росії 2 січня, яку спочатку означили просто як "балістичну". Втім, інформація від США змусила українських правоохоронців детальніше перевірити ті ракети, якими було атаковане місто.

Після обстрілу фахівці-вибухотехніки не змогли точно встановити назву ракети, оскільки вона нетипова. Вона була трохи більша в діаметрі та відрізняється іншими зовнішніми та внутрішніми характеристиками, порівняно із відомими російськими зразками. Але виходячи зі швидкості, з якою вона рухалася, було розуміння, що це, швидше за все, балістична ракета.

У прокуратурі зазначили, що ракета, яка атакувала Харків, відрізняється від "Іскандеру" внутрішньою обмоткою дротів. На російській балістичній ракеті є захист від РЕБ, а на прилетілому в Харків зразку такий захист всередині ракети відсутній. Також у ракеті виявили дещо відмінні від російських сопла.

Тут 2 варіанти: або Росія перейшла на більш грубе вироблення ракет, щоб робити їх швидше з використанням певних відхилень і креслень, які були від початку. Або ж це ракета іншої країни-виробника на базі "Іскандеру",

– припустив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Ті, хто зміг оглянути залишки балістичних ракет, що атакували Харків, зазначають, що своїми деталями вони дійсно нагадують ті ракети, які можна було помітити на парадах у КНДР. Втім, від однозначної оцінки в прокуратурі утримуються, адже прямих доказів того, що ця ракета виготовлена саме в Північній Кореї, наразі немає.

Що означає застосування північнокорейських ракет по Україні: дивіться відео

Росія руйнує Харків ракетами: що відомо про це